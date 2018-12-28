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Пожар охватил завод «КамАЗа» в Набережных Челнах

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Пожар охватил завод «КамАЗа» в Набережных Челнах

Набережные Челны, 28 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Набережных Челнах: на прессово-рамном заводе КамАЗа произошло возгорание.

Как пишут «Челнинские известия» со ссылкой на данные, полученные в отделе надзорной деятельности, причиной возникновения пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. 

Сообщение о возгорании в цехе холодного выдавливания поступило в экстренные службы 27 декабря в 10.50. Огонь охватил территорию площадью четыре квадратных метра. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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