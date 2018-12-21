Омбудсмен проверит видео с лежащим на полу после трепанации пациентом челябинской больницы

Челябинск, 21 декабря. В Сети появилось видео, на котором мужчина после трепанации черепа лежит в пустой палате больницы челябинского города Усть-Катав на полу на разодранном матраце.

Автор видео утверждает, что сотрудники городской больницы оставили мужчину на полу после трепанации черепа. На кадрах видно, что мужчина лежит на разодранном матраце на полу, никакой мебели в помещении нет, по всей площади разбросаны фрагменты матраца.

Сотрудник больницы сообщил, что пациент, судя по всему, психически неуравновешен. По его словам, мужчина сам разгромил палату и разодрал матрацы.

«Он гадил, все стены измазал [фекалиями], специально дерет матрацы и пакостит», — приводит телеканал «360» слова медика.

Кроме того, у девушек-санитарок, которые заходили к нему в палату, на теле оставались синяки, сообщил «Ридус».

Главный врач больницы предполагает, что видео было сделано в то время, когда персонал убирал разорванные пациентом матрацы. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова пообещала разобраться в ситуации.