Женщине и ее сожителю в Челябинске дали условные сроки за избиение ребенка ремнем

Челябинск, 17 декабря. Женщину и ее сожителя приговорили к условным срокам за использование ремня в отношении ребенка в качестве воспитательных мер в Челябинске, передает пресс-служба прокуратуры региона.

В период с июня 2016 по декабрь 2017 года мужчина бил девочку 2008 года рождения рукой по голове, тетрадью по лицу, резиновой хлопушкой для ковров. А мать ребенка использовала ремень с металлической пряжкой в качестве воспитательных мер, при этом взрослые кричали и оскорбляли девочку.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершенное группой лиц, в несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Также мать стала фигурантом дело, возбужденного по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд приговорил 29-летнюю женщину к трем с половиной годам лишения свободы, а 32-летнего сожителя — к трем годам.

«К осужденным применена статья 73 УК РФ (условное осуждение), также им установлен испытательный срок в виде 3 лет каждому», — подчеркивается в сообщении.

Ребенка изъяли из семьи.