Сделать мир чище: как житель Челябинска увлек горожан уборкой мусора

Житель Челябинска Евгений Бурлуцкий — приверженец здорового образа жизни. Всю жизнь он занимается бегом, йогой, посещает бассейн и тренажерный зал. В какой-то момент пришлось взять передышку и вместо интенсивных занятий перейти на легкую трусцу, а то и ходьбу. Тогда и пришла привычка к тому, что «прогулка» означает «уборку мусора».

Плоггинг (от шведского — plog, «плуг») — гибрид здорового образа жизни и деятельности в помощь экологии — широко распространен среди жителей Европы и совсем недавно начал набирать популярность в нашей стране. И хотя чужеземное слово не встречается в нашем обычном лексиконе, к идее совмещать пробежку и уборку пришли и в России.

«Весной я заменил во всей своей обуви стельки. Из-за проблем с коленом перешел с обычных на ортопедические, из-за чего перестал бегать и начал ходить, — рассказал Федеральному агентству новостей о своих начинаниях 37-летний Евгений. Сначала просто ходил по нашему парку Курчатова, но мусор, который стал замечать на тропинках, начал меня напрягать».

На следующую свою утреннюю прогулку бизнес-консультант и предприниматель взял пакет для мусора, который удалось заполнить за считанные минуты. На следующий день Евгений взял уже два пакета, которые также очень быстро заполнились.

«Написал о своих наблюдениях на страничке в Instagram, публикацию увидели друзья и знакомые, которые не только поддержали и похвалили, но и предложили составить компанию», — рассказал Бурлуцкий.

Тренировки с пользой для экологии мужчина и его друзья проводили всю весну, лето и осень два раза в неделю — во вторник и субботу. Сейчас выпал снег, поэтому мусор, который недобросовестные горожане выбрасывают куда попало, уже не видно.

«Мусора очень много, многие его так далеко забрасывают, что приходится ползать по кустам и выуживать оттуда бутылки и фантики», — посетовал собеседник ФАН.

Кстати, когда говорят, что хороший пример заразителен — это чистая правда. О поступке Евгения написали в местной газете, после чего в адрес мужчины начали поступать не только благодарности, но и вопросы. Многим было интересно: где и как проводится акции, как в них можно принять участие, и можно ли провести собственную акцию по плоггингу в своем парке, сквере и районе.

«Дошло до того, что когда мои друзья поехали на отдых в Турцию и увидели на общественном пляже мусор, то машинально начали его собирать по пакетам и относить в мусорные баки, — с улыбкой поделился Евгений Бурлуцкий. — Очистили кусок общественного пляжа, после чего позвонили мне, рассказали, что даже за рубежом не забывают делать мир чище».

Своим примером Евгений Бурлуцкий «заразил» с десяток друзей, которые теперь тоже не могут представить свой день без променада по парку с пакетом в руках.