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Родители утонувшего в ливневке мальчика в Сочи простили виновника за 150 тысяч рублей

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Родители утонувшего в ливневке мальчика в Сочи простили виновника за 150 тысяч рублей

Сочи, 4 декабря. Родители семилетнего мальчика, утонувшего в ливневой канаве в Сочи, простили виновника за 150 тысяч рублей.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевших о прекращении уголовного дела за 150 тысяч рублей, пишет «360».

В отношении хозяина гостевого дома, у которого мальчик упал в ливневую канаву, возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он признал свою вину и примирился с родителями ребенка.

Напомним, страшное происшествие случилось 3 августа в поселке Лазаревское. Семилетний ребенок упал в ливневую канализацию. Бабушка мальчика спустилась в ливневку, однако спасти его не удалось, тело позже обнаружили в море.

Автор: Алексей Громов
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