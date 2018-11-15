Вандалы разрушили памятник кыштымскому карлику Алешеньке в Челябинской области

Челябинск, 15 ноября. Памятник «инопланетному карлику» Алешеньке, установленный в городе Кыштым, снова разрушили вандалы. Об этом рассказал координатор движения «Урал Космопоиск» Георгий Соболев.

По его словам, именно «Космопоиск» устанавливал первый постамент.

«Мы сделали проект и установили памятник. Наш лидер — Вадим Александрович сам лично слепил статуэтку, мы ее укрепили. А на камне подписали «Кыштымскому существу от Космопоиска», — рассказал Соболев в комментарии телеканалу «360».

Хулиганы разрушали памятник неизвестному существу, как минимум, уже трижды.

Кыштымский карлик или Алешенька — это артефакт, который представлял собой неопознанные мумифицированные останки. Алешеньку нашла жительница Челябинской области в 1996 году. Позднее артефакт был утрачен. Его существование подтверждают только фото и видео существа, чью биологическую видовую принадлежность установить так и не удалось. По версии конспирологов, Алешенька был инопланетянином.