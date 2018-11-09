Два человека пострадали из-за вспышки бытового газа в Челябинской области

Челябинск, 9 ноября. Вспышка бытового газа произошла в городе Сатка Челябинской области. Пострадали два человека.

Инцидент произошел на первом этаже 5-этажного дома в 11.25. Для ликвидации последствий на место происшествия выехало городское звено «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), а также сотрудники МЧС России.

—Разрушений и повреждений конструкций нет, остекление и тепловой контур не нарушены», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадали женщина и мужчина 1993 и 1989 года рождения, они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.