В челябинском детсаду разоблачили кражу еды у детей

Челябинск, 22 октября. Сотрудники челябинского детского сада № 472 воровали еду у детей и «забывали» положить продукты. Кроме того, повара использовали плесневелые продукты для приготовления детской еды.

О вопиющих нарушениях в детском саду сообщили две воспитательницы, которые обнаружили в блюдах плесень и куски бумаги. Пожаловавшихся на антисанитарные условия и многочисленные нарушения сотрудниц попросили уволиться.

«До этого мы столкнулись с тем, что нянечка, работавшая на нашей группе, резала котлеты. Из одной она делала две — остальное забирали домой», — рассказала бывшая сотрудница детского сада в беседе с 74.ru.

Заведующая дошкольным учреждением рассказала, что не знала о нарушениях и воровстве. Ситуация вскрылась только после анонимной жалобы в региональный Роспотребнадзор. Ведомство запросило у заведующий детским садом объяснительную.