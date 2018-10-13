Опубликовано видео массового ДТП в Челябинске

Челябинск, 13 октября. Первые заморозки привели к крупной аварии в Челябинске. На мосту в Ленинском районе столкнулись около 10 автомобилей.

Видео, снятое очевидцем, который проезжал по мосту, опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкнувшиеся авто заблокировали несколько полос движения, из-за чего на дороге образовался затор. Повреждения большинства машин не выглядят серьезными. Вероятной причиной аварии очевидцы называют неготовность водителей к заморозкам — многие еще не сменили летнюю резину на зимнюю.