Три человека погибли при падении джипа с обрыва в горах Крыма

Симферополь, 13 августа. Страшное ДТП произошло на горной дороге в Крыму: автомобиль рухнул в обрыв. По информации МВД по республике, жертвами случившегося стали три человека, еще двое получили ранения.

Как сообщили в ведомстве, ЧП случилось на горной дороге Белогорск-Приветное, соединяющей Белогорск с черноморским побережьем (район Судака) через горный перевал. Она не предназначена для движения автомобильного транспорта, так как не оборудована защитными барьерами.

Водитель автомобиля Jeep выехал за пределы проезжей части, в результате чего транспортное средство упало с обрыва.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе два ребенка, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Курганской области.