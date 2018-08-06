В Челябинской области во время ремонта плотины «всплыл» бюст Сталина

Челябинск, 6 августа. В городе Куса Челябинской области на дне обмелевшего пруда обнаружили бюст Иосифа Сталина. Как рассказали в городской администрации, памятник выбросили 1956 году. Отмечается, что монумент распался на две части.

Как пишет ТАСС, памятник планируют отреставрировать и передать в музей. По данным «ФедералПресс», памятник «всплыл», когда рабочим пришлось понизить уровень воды для ремонта плотины. На бюст наткнулись местные жители, гулявшие неподалеку.

Как пишет URA.ru, изначально памятник был установлен в парке. Ранее сообщалось, что новосибирский колледж отказался установить бюст Сталина во дворе. Директор новосибирского Технического колледжа имени Галина Талюкина направила мэру города Анатолию Локтю письмо, в котором пояснила отказ установки памятника Сталину его «сложными отношениями» с маршалом авиации, в честь которого названо образовательное учреждение.