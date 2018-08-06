Меню
Общество
В Челябинской области во время ремонта плотины «всплыл» бюст Сталина
Украина
Тимошенко предложила отправить правительство Украины на заработки в Европу
Следующая новость
Загрузка...

    В Челябинской области во время ремонта плотины «всплыл» бюст Сталина

    112

    В Челябинской области во время ремонта плотины «всплыл» бюст Сталина

    Челябинск, 6 августа. В городе Куса Челябинской области на дне обмелевшего пруда обнаружили бюст Иосифа Сталина. Как рассказали в городской администрации, памятник выбросили 1956 году. Отмечается, что монумент распался на две части.

    Как пишет ТАСС, памятник планируют отреставрировать и передать в музей. По данным «ФедералПресс», памятник «всплыл», когда рабочим пришлось понизить уровень воды для ремонта плотины. На бюст наткнулись местные жители, гулявшие неподалеку.

    Как пишет URA.ru, изначально памятник был установлен в парке. Ранее сообщалось, что новосибирский колледж отказался установить бюст Сталина во дворе. Директор новосибирского Технического колледжа имени Галина Талюкина направила мэру города Анатолию Локтю письмо, в котором пояснила отказ установки памятника Сталину его «сложными отношениями» с маршалом авиации, в честь которого названо образовательное учреждение.

    В Челябинской области во время ремонта плотины «всплыл» бюст Сталина

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.