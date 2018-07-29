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Мощный ливень обрушился на Челябинск
Происшествия
Мощный ливень обрушился на Челябинск
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    Мощный ливень обрушился на Челябинск

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    Мощный ливень обрушился на Челябинск

    Челябинск, 29 июля. Мощный ливень обрушился на Челябинск в воскресенье 29 июля. Ливневые канализации города не справились со стихией в полной мере.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Ленина, Чичерина, Братьев Кашириных и Солнечной. Главный удар пришелся на улицы Скульптора Головницкого. Уровень воды на дорогах достигает здесь фар автомобилей. Водители испытывают серьезные затруднения с проездом по центральной части столицы Южного Урала.

    Синоптики ожидают, что сильные ливни продолжатся до 30 июля. В городе объявлено экстренное положение.

    В июне 2017 года с сильнейшими дождями столкнулась Москва. Синоптики окрестили аномальное количество осадков в российской столице «ливнем века». Небывалую мощь стихии тогда ощутила на себе и Челябинская область, а также несколько других регионов России, напоминает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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