Около 50 горнорабочих эвакуировали из шахты в Челябинской области из-за пожара

Челябинск, 22 июля. Почти полсотни человек эвакуировали из шахты в Челябинской области из-за пожара.

Возгорание произошло в шахте «Центральная» расположенной в городе Пласт. По информации ведомства, там загорелись доски. Пожар не повлиял на работу шахты, и она продолжает работать в штатном режиме. Отмечается, что возгорание было незначительным, и его огнеборцы смогли быстро его ликвидировать.

«Были эвакуированы 48 человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее представитель экстренных служб области сообщил РИА Новости, что в шахте горит кабель, эвакуируют более 160 горнорабочих.

«Южуралзолото группа компаний», которой принадлежит шахта «Центральная», рассказала, что эвакуация шахтеров из-за возгорания была проведена в рамках учений.