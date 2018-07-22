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Около 50 горнорабочих эвакуировали из шахты в Челябинской области из-за пожара
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    Около 50 горнорабочих эвакуировали из шахты в Челябинской области из-за пожара

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    Почти полсотни горнорабочих эвакуировали из шахты в Челябинской области

    Челябинск, 22 июля. Почти полсотни человек эвакуировали из шахты в Челябинской области из-за пожара.

    Возгорание произошло в шахте «Центральная» расположенной в городе Пласт. По информации ведомства, там загорелись доски. Пожар не повлиял на работу шахты, и она продолжает работать в штатном режиме. Отмечается, что возгорание было незначительным, и его огнеборцы смогли быстро его ликвидировать.

    «Были эвакуированы 48 человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. 

    Ранее представитель экстренных служб области сообщил РИА Новости, что в шахте горит кабель, эвакуируют более 160 горнорабочих.

    «Южуралзолото группа компаний», которой принадлежит шахта «Центральная», рассказала, что эвакуация шахтеров из-за возгорания была проведена в рамках учений.

    Автор: Дарья Смолина
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