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Свидетели ДТП спасли водителей столкнувшихся авто на трассе Уфа — Челябинск
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    Свидетели ДТП спасли водителей столкнувшихся авто на трассе Уфа — Челябинск

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    Свидетели ДТП спасли водителей столкнувшихся авто на трассе Уфа — Челябинск

    Челябинск, 22 июля. На трассе Уфа — Челябинск водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с небольшим грузовиком фирмы Scania.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в 15 километрах от Челябинска. Из-за сильного удара от столкновения поврежденный Hyundai улетел в кювет. Водитель оказался зажат внутри корпуса автомобиля.

    Водитель грузовика также получил травмы различной степени тяжести. На помощь участникам ДТП бросились свидетели, остановившиеся на трассе и поспешившие помогать пострадавшим.

    Отмечается, что реакция свидетелей происшествия была мгновенной, они спасли автолюбителя, вытянув покореженный автомобиль Hyundai из кювета, и передали водителей в руки медиков подоспевшего детского реанимобиля.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
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