Свидетели ДТП спасли водителей столкнувшихся авто на трассе Уфа — Челябинск

Челябинск, 22 июля. На трассе Уфа — Челябинск водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с небольшим грузовиком фирмы Scania.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в 15 километрах от Челябинска. Из-за сильного удара от столкновения поврежденный Hyundai улетел в кювет. Водитель оказался зажат внутри корпуса автомобиля.

Водитель грузовика также получил травмы различной степени тяжести. На помощь участникам ДТП бросились свидетели, остановившиеся на трассе и поспешившие помогать пострадавшим.

Отмечается, что реакция свидетелей происшествия была мгновенной, они спасли автолюбителя, вытянув покореженный автомобиль Hyundai из кювета, и передали водителей в руки медиков подоспевшего детского реанимобиля.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.