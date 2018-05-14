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Челябинец сядет в тюрьму за бросок кружкой в полицейского
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    Челябинец сядет в тюрьму за бросок кружкой в полицейского

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    Челябинец сядет в тюрьму за бросок кружкой в полицейского

    Челябинск, 14 мая. Челябинский суд приговорил к 10 месяцам заключения местного жителя за бросок кружкой в полицейского, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

    Челябинский областной суд приговорил 51-летнего мужчину к заключению в тюрьме за бросок кружкой в полицейского. Осужденному придется провести 10 месяцев в колонии строгого режима. Он был взят под стражу прямо в зале суда.

    «С учетом личности осужденного, который отрицательно характеризуется, злоупотребляет спиртным, не работает, судом назначено наказание в виде реального лишения свободы», — пояснили источники «Свободной прессы».

    Челябинец сядет в тюрьму за бросок кружкой в полицейского

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    Автор: Катерина Тимошенская
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