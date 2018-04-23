Двое детей пострадали от брошенного в окно «коктейля Молотова» в Челябинске

Челябинск, 23 апреля. В Челябинске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру жилого дома по улице Образцова. Как сообщает региональное управление СК России, инцидент произошел ночью 23 апреля.

Неизвестный кинул в окно квартиры на первом этаже емкость с зажигательной смесью. По данным следователей, в квартире в этот момент находились дети семи и 10 лет. Взрослые смогли потушить пожар.

Как пишет «Дни.ру», дети получили ожоги. Им была оказана необходимая помощь. Как пишет «ФедералПресс», следователи завели уголовное дело о покушении на убийство более двух человек общеопасным способом.