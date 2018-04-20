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В Челябинске коллектив больницы вышел на субботник с мешками для трупов
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    В Челябинске коллектив больницы вышел на субботник с мешками для трупов

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    В Челябинске коллектив больницы вышел на субботник с мешками для трупов

    Челябинск, 20 апреля. Коллектив челябинской больницы №1 вышел на субботник с мешками для трупов. Горожане, ставшие очевидцами этой уборки, распространили фото в соцсетях. В пятницу инцидент прокомментировали в мэрии Челябинска.

    Извинения от лица администрации горбольницы №1 жителям Челябинска принесла на своей странице в Facebook заместитель руководителя пресс-службы мэрии города Ксения Дурманова.

    «Сотрудники больницы при уборке своей территории использовали разные мешки, все зависело от размера и характеристик мусора. В частности, в ход шли и огромные пакеты для веток и палок», — пояснила она, заверив, что заполненные мешки очень оперативно вывезли на полигон.

    При этом она заметила, что размер или особенности мешков для сбора мусора никак не регламентируются и что чистота важнее, чем характеристики пакетов.

    Как отмечает «Ура.ру», подписчики паблика «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» утверждают, что после субботника руководства ГРБ №1 провело воспитательную беседу со старшей медсестрой. Кроме того, по их словам, в пресс-службе городского управления здравоохранения в использовании старых мешков для трупов для сбора мусора на субботнике ничего криминального не видят.

    Автор: Алексей Громов
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