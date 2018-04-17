Перепутанные в роддоме жительницы Челябинска получат по миллиону рублей

Челябинск, 17 апреля. Двум жительницам Челябинска, которых 30 лет назад подменили в роддоме, выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующее решение принял Центральный районный суд города.

Екатерина Туганова и Люция Рамазанова, которых поменяли в роддоме, требовали по десять миллионов рублей в качестве компенсации. Однако суд взыскал с государства по одному миллиону рублей компенсации морального вреда. В качестве ответчиков выступали областной перинатальный центр, региональное министерство здравоохранения, министерство финансов России и управление федерального казначейства по Челябинской области.

Как сообщает «Комсомольская правда» виновников в случившемся найти не удалось, так как челябинского роддома, где родились девушки, уже не существует.