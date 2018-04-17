Меню
Общество
Перепутанные в роддоме жительницы Челябинска получат по миллиону рублей
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Следующая новость
Загрузка...

    Перепутанные в роддоме жительницы Челябинска получат по миллиону рублей

    33

    Перепутанные в роддоме жительницы Челябинска получат по миллиону рублей

    Челябинск, 17 апреля. Двум жительницам Челябинска, которых 30 лет назад подменили в роддоме, выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующее решение принял Центральный районный суд города.

    Екатерина Туганова и Люция Рамазанова, которых поменяли в роддоме, требовали по десять миллионов рублей в качестве компенсации. Однако суд взыскал с государства по одному миллиону рублей компенсации морального вреда. В качестве ответчиков выступали областной перинатальный центр, региональное министерство здравоохранения, министерство финансов России и управление федерального казначейства по Челябинской области.

    Как сообщает «Комсомольская правда» виновников в случившемся найти не удалось, так как челябинского роддома, где родились девушки, уже не существует.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1571
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1558
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1110
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1505