Новые направления появились у челябинского аэропорта

Челябинск, 29 января. Авиакомпания «Ямал» открыла новые направления. Из челябинского аэропорта можно будет улететь в Ростов-на-Дону, Волгоград, Горно-Алтайск и Минеральные Воды.

Из аэропорта Баландино можно будет улететь по соответствующим направлениям уже в феврале этого года. Первый вылет будет осуществлен в Горно-Алтайск 15 февраля. Самолет будет вылетать из Челябинска в пять часов вечера, а отправляться из Горно-Алтайска в восемь часов утра.

В Минеральные Воды можно будет улететь по вторникам и субботам. Отмечается, что перелеты будут осуществляться через Ростов-на-Дону, сообщает «74.ru». Вылетать лайнеры будут из Челябинска в 9.30, отправляться обратно в 13.20, а из Ростова-на-Дону в 15.30. Рейсы будут осуществляться с 17 февраля по 24 марта.

Улететь из челябинского аэропорта в Волгоград можно будет по вторникам с 20 февраля по 20 марта. Вылет из Челябинска в 9.10, а обратно в 10.30.