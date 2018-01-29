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Новые направления появились у челябинского аэропорта
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    Новые направления появились у челябинского аэропорта

    9:37  29 Января 2018  /обновлено: 10:50  29 Января 2018
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    Новые направления появились у челябинского аэропорта

    Челябинск, 29 января. Авиакомпания «Ямал» открыла новые направления. Из челябинского аэропорта можно будет улететь в Ростов-на-Дону, Волгоград, Горно-Алтайск и Минеральные Воды.

    Из аэропорта Баландино можно будет улететь по соответствующим направлениям уже в феврале этого года. Первый вылет будет осуществлен в Горно-Алтайск 15 февраля. Самолет будет вылетать из Челябинска в пять часов вечера, а отправляться из Горно-Алтайска в восемь часов утра.

    В Минеральные Воды можно будет улететь по вторникам и субботам. Отмечается, что перелеты будут осуществляться через Ростов-на-Дону, сообщает «74.ru». Вылетать лайнеры будут из Челябинска в 9.30, отправляться обратно в 13.20, а из Ростова-на-Дону в 15.30. Рейсы будут осуществляться с 17 февраля по 24 марта.

    Улететь из челябинского аэропорта в Волгоград можно будет по вторникам с 20 февраля по 20 марта. Вылет из Челябинска в 9.10, а обратно в 10.30.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #челябинск #авиасообщение
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