Назначен министр сельского хозяйства Челябинской области
Челябинск, 29 января. Министром сельского хозяйства Челябинской области назначен Алексей Кобылин. Соответствующее постановление подписал глава региона Борис Дубровский.
Ранее Алексей Кобылин занимал должность начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства.
«Кобылин — перспективный чиновник, с базовым образованием, много работал в отрасли. Он является автором основных порядков поддержки сельхозпроизводителей, принятых за последние пять лет, которые хорошо себя показали», — приводит «Ura.ru» слова заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова.
Напомним, что в ноябре прошлого года Сергей Сушков, который ранее занимал пост министра сельского хозяйства региона, стал заместителем губернатора. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области был Александр Завалищин.