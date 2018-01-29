Введенный в эксплуатацию Путиным Магнитогорский металлургический комплекс бьет рекорды

Челябинск, 29 января. Стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината преодолел отметку в 10 миллионов тонн продукции. Данного показателя удалось добиться за семь лет.

Запущенный семь лет назад стан формирует высококачественный холоднокатаный и оцинкованный прокат как для автопромышленности, так и для производителей бытовой техники. Каждый год стан 2000 выпускает 2,1 тыс. тонн продукции, сообщает агентство «URA.RU».

Отмечается, что комплекс сдавался в эксплуатацию в две фазы. Первая очередь начала работу в 2011 году, а спустя 12 месяцев начала свою работу вторая очередь — агрегат непрерывного и комбинированного горячего оцинкования.

Продукции предприятия ставили высокие оценки российские и зарубежные автомобильные концерны.

В запуске комплекса принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Тогда глава государства отметил значимость события.

«Это действительно большое событие вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны», — подчеркивал Путин.

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