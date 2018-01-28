Стало известно, когда потеплеет в Челябинской области

Челябинск, 28 января. На территории Челябинской области ожидается потепление. Синоптики обещают, что днем в понедельник, 29 января, будет до минус 12.

Ночью в понедельник, 29 января, на территории Челябинской области ожидается от минус 17 до минус 22, в низинах до минус 26. При этом в западных районах региона температура будет варьироваться от минус 12 до минус 17. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Днем в понедельник, 29 января, в регионе столбик термометра будет показывать от минус семи до минус 12. При этом в низинах температура будет минус 16.

Ночью осадков не ожидается, а днем в некоторых районах области будет идти небольшой снег. Порывы ветра ночью будут четыре-девять метров в секунду, местами 13-18. Днем до 15 метров в секунду.