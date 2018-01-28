Жители Челябинска смогут отслеживать движение маршруток онлайн

Челябинск, 28 января. Жители Челябинска смогут получить информацию о местоположении микроавтобусов маршрута номер 78 «улица Мамина — улица Академика Королева» онлайн с 28 января.

Жители Челябинска, воспользовавшись системой, смогут получить информацию о том, где находится маршрутка и через какое время она прибудет на остановку. Такая система будет удобна для местных жителей, а также позволит перенаправлять транспорт в загруженные места.

«Мы постоянно ведем работу с перевозчиками по данному вопросу. Сейчас машины вносятся в систему», — приводит «АиФ» слова начальника городского управления транспорта Романа Болотова.

Напомним, жители Челябинска получили возможность узнавать информацию о местонахождении автобусов маршрута номер 53 «поселок Новосинеглазово — Кардиоцентр» с 23 ноября прошлого года.