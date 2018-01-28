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Жители Челябинска смогут отслеживать движение маршруток онлайн
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    Жители Челябинска смогут отслеживать движение маршруток онлайн

    15:07  28 Января 2018  /обновлено: 15:07  28 Января 2018
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    Жители Челябинска смогут отслеживать движение маршруток онлайн

    Челябинск, 28 января. Жители Челябинска смогут получить информацию о местоположении микроавтобусов маршрута номер 78 «улица Мамина — улица Академика Королева» онлайн с 28 января.

    Жители Челябинска, воспользовавшись системой, смогут получить информацию о том, где находится маршрутка и через какое время она прибудет на остановку. Такая система будет удобна для местных жителей, а также позволит перенаправлять транспорт в загруженные места.

    «Мы постоянно ведем работу с перевозчиками по данному вопросу. Сейчас машины вносятся в систему», — приводит «АиФ» слова начальника городского управления транспорта Романа Болотова.

    Напомним, жители Челябинска получили возможность узнавать информацию о местонахождении автобусов маршрута номер 53 «поселок Новосинеглазово — Кардиоцентр» с 23 ноября прошлого года.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #челябинск #транспорт
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