Автобусы маршрута №71 вновь будут ходить в Челябинске

Челябинск, 28 января. Маршрут автобуса номер 71 «ЧМК — улица Чичерина» будет работать в Челябинске с 29 января.

По словам заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина, обслуживание маршрута будет осуществляться совместно с частным перевозчиком. Отмечается, что количество машин будет постепенно увеличиваться в течение недели.

Автобусы, которые будут двигаться в сторону улицы Чичерина, будут следовать через остановку «Улица 250-летия Челябинска». Это сделано для безопасности, сообщает «АиФ». Стоит отметить, что стоимость проезда составит 23 рубля. Маршрут является социальным, на нем будут действовать все виды транспортных карт.

Напомним, что автобусы маршрута номер 71 перестали ходить в 2016 году.