Путин поручил повести газ жителям поселка в Челябинской области

Челябинск, 28 января. Президент РФ Владимир Путин поручил властям Челябинской области газифицировать поселок Михеевка.

Сообщается, что с просьбой о подключении домов к системе газоснабжения к российскому главе в апреле 2017 года обратился один из местных жителей.

В свою очередь, глава государства дал соответствующее распоряжение властям области, отметив, что дома должны быть подключены к системе газоснабжения не позднее ноября 2018 года. Для этих целей Миасскому городскому округу было выделено 13,2 миллиона рублей из бюджета региона.

По словам министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина, жители населенного пункта получат газ до конца первого квартала текущего года.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Владимирской области Светланой Орловой заявил о высоких платежах за газ в городе Вязники.