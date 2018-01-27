Челябинские студенты запустили флешмоб в поддержку Путина

Челябинск, 27 января. Челябинские студенты выстроили из своих автомобилей надпись «Путин 2018».

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные, предоставленные в региональном штабе кандидата в президенты Владимира Путина, студенты отметили Татьянин День, выстроив из автомобилей «Путин 2018»: 49 человек из десяти высших учебных заведений области приняли участие в акции. После того, как «композиция» была готова, ее запечатлели с помощью квадракоптера.

Напомним, действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.