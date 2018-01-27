Мультимедийный «Попутчик» будет развлекать пассажиров фирменных поездов Южного Урала

Челябинск, 27 января. Жители Челябинской области смогут воспользоваться новым сервисом в вагонах поездов, с помощью которого можно почитать книгу, посмотреть фильм, послушать музыку или изучить достопримечательности во время дороги.

Фирменные поезда Южно-Уральского филиала АО «ФПК» с апреля 2018 года будут оборудованы мультимедийным порталом «Попутчик», сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

«С его помощью пассажиры смогут получить информацию о расписании движения поездов, воспользоваться аудиогидом по достопримечательностям на станциях и населенных пунктах по маршруту следования, посмотреть фильмы и послушать музыку. Также будут доступны игры и книги в электронном формате», — отмечают в пресс-службе.

Подключиться к системе можно через локальную сеть Wi-Fi, не выходя из купе. В настоящее время портал «Попутчик» тестируется в фирменных поездах Южно-Уральского филиала АО «ФПК».