Стало известно, когда отремонтируют челябинский цирк

Челябинск, 27 января. Власти Челябинска заявили, что цирк областного центра будет отремонтирован в течение 2019 года.

По информации региональных новостных источников, челябинский цирк войдет в программу, по которой будет отремонтирован к началу саммитов ШОС и БРИКС, они пройдут в 2020 году. Данная информация стала известна после встречи главы регионального Минкультуры Алексея Бетехтина с главой «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым.

Ремонт цирка обойдется от 700 миллионов до миллиарда рублей. Планируется обновить фасад здания, зрительный зал и арену, благоустроить общественные зоны внутри цирка и на прилегающей территории.

Отметим, президент РФ Владимир Путин во время личной встречи обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.