Челябинская область готовится к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинск, 26 января. Глава Южного Урала дал поручение подготовить места проведения основных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Как сообщают региональные новостные источники, глава Челябинской области Борис Дубровский заявил о необходимости работы над территориями, где будут проходить основные мероприятия саммитов. Также он поручил подготовить гостиницы областного центра к приему участников международных событий. Для того, чтобы проконтролировать процесс подготовки, глава региона провел серию тематических совещаний.

«Сейчас мы заканчиваем аналитику рынка, после чего перейдем к детальной проработке планировки пространства здания», — отметил руководитель консалтинговой компании «Джи Уан Консалтинг Бюро» Георгий Гемеджиев.

Борис Дубровский подчеркнул, что «здание должно стать логической доминантой центра Челябинска, которая предполагает постоянное движение южноуральцев и гостей города».