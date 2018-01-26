Челябинская область вошла в число лидеров по благоустройству моногородов

Челябинск, 26 января. Парки, площади и скверы в Челябинской области благоустроили в течение 2017 года в рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности».

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные, опубликованные на сайте правительства Челябинской области, целевая программа «Пять шагов благоустройства повседневности» работала в течение 2017 года.

В рамках программы благоустроили парк у Вечного огня в Магнитогорске, парк «Молодежный» в Златоусте, сквер «Маленький принц» в Сатке, кроме этого создали «Сада камней» в Карабаше. К тому же, наладили уличное освещение на центральных улицах Ленина, Мира, Озимина. Успешное выполнение проекта стало гарантом попадания Челябинской области в число лучших регионов России по внедрению и реализации программы. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил: