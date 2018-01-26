Депутат Госдумы помог обновить хоккейные корты в Челябинске и Еманжелинске

Челябинск, 26 января. Хоккейные корты в Челябинске и Еманжелинске отремонтировали по просьбам местных жителей.

Местные жители обратились с коллективной просьбой к депутату Госдумы РФ Анатолию Литовченко провести реконструкцию хоккейных площадок. Парламентарий помог организовать ремонт спортивных площадок за счет средств муниципалитетов. Он подчеркнул, что реконструировать коробку для занятий хоккеем помог проект «Детский спорт» партии «Единая Россия».