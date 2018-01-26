Областную клиническую больницу Южного Урала откроют в 2018 году

Челябинск, 26 января. Около 628 миллиардов рублей выделено на реконструкцию и развитие областной клинической больницы по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

На данный момент полностью завершена реконструкция блока в третьем корпусе больницы, где оборудовано десять операционных залов с новейшей медицинской техникой и возможностью во время проведения операции консультироваться со специалистами по видеосвязи. Также ремонт провели и на территории других корпусов медицинского учреждения. Введение в эксплуатацию здания больницы запланировано на 2018 год.