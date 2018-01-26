Более миллиарда рублей поступит в бюджет Челябинской области в рамках приватизации

Челябинск, 26 января. Новая программа приватизации государственного имущества начала действовать в Челябинской области с 2018 года.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу челябинского министерства имущества, рассчитанная до 2020 года программа приватизации государственного имущества начала работать с 2018 года. Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков отметил:

«В очередной трехлетний период включается имущество, не приватизированное ранее: это 28 лотов с объектами недвижимости, одно государственное унитарное предприятие, семь пакетов акций хозяйственных обществ».

Однако единственное исключение — недвижимость в Аше. Она исключается из программы приватизации и передается в пользование Управлению судебного департамента Челябинской области, которое разместит в помещении Ашинский городской суд.

Отмечается, что программа позволит привлечь в бюджет области более миллиарда рублей: от продажи недвижимости — 320 миллионов рублей, от продажи акций хозяйственных обществ — 817,5 миллионов рублей.