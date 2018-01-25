18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Вертолет МИ-8 на Украине врезался в телевышку, три человека погибли
Общество
Интернет и мобильная связь появятся в отдаленных местах Челябинской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Интернет и мобильная связь появятся в отдаленных местах Челябинской области

    20:48  25 Января 2018  /обновлено: 20:48  25 Января 2018
    251

    Интернет и мобильная связь появятся в отдаленных местах Челябинской области

    Челябинск, 25 января. У жителей 865 населенных пунктов Челябинской области появятся мобильная связь и интернет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

    Операторам экономически не выгодно производить работы и подключать жителей  отдаленных населенных пунктов. Это связано с тем, что количество пользователей небольшое и долго будет окупаться. В связи с этим фактом правительство Челябинской области решило предоставлять субсидии операторам на развитие инфраструктуры на территории региона. Глава области Борис Дубровский сообщил, что на это будет выделено 15 миллионов рублей.

    «Благодаря устранению цифрового неравенства доступ в интернет и к мобильной связи получат 240 тысяч южноуральцев в 865 населенных пунктах Южного Урала», — сообщает пресс-служба губернатора региона.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #челябинская область #интернет #мобильная связь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

      22:11 25 Января 2018 318
      Читать
      19:46
      Сегодня

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7247

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5460

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21233

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40057

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5105
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      216
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1207
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      820
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2767