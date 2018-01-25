Интернет и мобильная связь появятся в отдаленных местах Челябинской области

Челябинск, 25 января. У жителей 865 населенных пунктов Челябинской области появятся мобильная связь и интернет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Операторам экономически не выгодно производить работы и подключать жителей отдаленных населенных пунктов. Это связано с тем, что количество пользователей небольшое и долго будет окупаться. В связи с этим фактом правительство Челябинской области решило предоставлять субсидии операторам на развитие инфраструктуры на территории региона. Глава области Борис Дубровский сообщил, что на это будет выделено 15 миллионов рублей.