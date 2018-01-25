Интернет и мобильная связь появятся в отдаленных местах Челябинской области
Челябинск, 25 января. У жителей 865 населенных пунктов Челябинской области появятся мобильная связь и интернет в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Операторам экономически не выгодно производить работы и подключать жителей отдаленных населенных пунктов. Это связано с тем, что количество пользователей небольшое и долго будет окупаться. В связи с этим фактом правительство Челябинской области решило предоставлять субсидии операторам на развитие инфраструктуры на территории региона. Глава области Борис Дубровский сообщил, что на это будет выделено 15 миллионов рублей.
«Благодаря устранению цифрового неравенства доступ в интернет и к мобильной связи получат 240 тысяч южноуральцев в 865 населенных пунктах Южного Урала», — сообщает пресс-служба губернатора региона.