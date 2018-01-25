Челябинцам подарили 88 сертификатов на бесплатное пользование газом

Челябинск, 25 января. Компания «НОВАТЭК-Челябинск» подарила 88 сертификатов на бесплатное пользование газом челябинцам.

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» создала приложение для смартфонов, которое позволяет абонентам контролировать свое расходы, посмотрев данные в личном кабинете. В декабре прошлого года организация объявила о конкурсе «Мобильный декабрь». В нем могли принять участие пользователи приложения — около девяти тысяч человек.

Было разыграно 88 сертификатов, из них 50 номиналом тысяча рублей — для тех, кто готовит еду с помощью газа. 38 сертификатов было с номиналом две тысячи рублей, они предназначались тем, кто использует газ для отопления. Информацию о победителях разместят на сайте компании, сообщает «Вечерний Челябинск».