Занятия в школах Челябинска отменены из-за сильных морозов

Челябинск, 25 января. Занятия в учебных заведениях Челябинска отменили в четверг, 25 января, из-за сильных морозов. Учащиеся с первого по седьмой классы первой и второй смены не ходят в школы. Об этом сообщается на сайте управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Учащиеся 7-11 классов не учатся уже третий день из-за сильного похолодания. Дети, которые учатся в 8-11 классах, посещают занятия в обычном режиме.

Синоптики отмечают, что утром столбик термометра показывал минус 29. Скорость ветра составила до девяти метров в секунду. По прогнозам специалистов, днем в городе будет немного теплее — до минус 23.