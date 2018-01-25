Челябинские депутаты оценили качество катков

Челябинск, 25 января. Депутаты Челябинской области посетили ледовые катки во дворах и оценили качество покрытия.

В прошлом году лед заливала коммерческая компания, которая выиграла конкурс. Однако горожане и юные хоккеисты отметили, что кататься было невозможно. Было принято решение изменить систему финансирования. В этом году ответственными по заливке льда стали не частные компании, а инструкторы и тренеры бюджетного учреждения «Спортивный город».

По словам председателя комиссии по социальной политике Челябинской городской думы, «ответственность порождает качество». Отмечается, что все ледовые катки, которые находятся под контролем «Спортивного города», залиты на сто процентов. Об этом сообщает «Южный Урал».