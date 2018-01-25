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Стало известно, почему челябинцы опаздывают на работу
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    Стало известно, почему челябинцы опаздывают на работу

    9:41  25 Января 2018
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    Стало известно, почему челябинцы опаздывают на работу

    Челябинск, 25 января. Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели исследование и узнали, почему челябинцы опаздывают на работу.

    Согласно полученным данным, большинство челябинцев, а именно 80,3 процента, отметили, что никогда не опаздывают на работу. Однако те, кто все же приходит на работу невовремя, рассказали о причинах опозданий. Самыми популярными ответами оказались дорожные пробки, об этом заявили 6,9 процента респондентов, и утренние сборы — 6,8 процента. Также 4,5 процента опрошенных челябинцев отметили, что плохо работает общественный транспорт. Стоит отметить, что респонденты рассказали, что причиной опозданий, также является то, что они не слышат будильника, однако никто не выбрал вариант «незаведенный будильник». Только полпроцента респондентов отметили, что опаздывают они, так как долго собираются с детьми по утрам. А чуть более одного процента заявили, что на их опоздание никто не обращает внимания.

    В опросе приняли участие более 700 человек, сообщает «ФедералПресс».

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    Автор: Дарья Смолина
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    #челябинск #опрос
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