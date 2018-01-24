Новую школу вместо деревянной построят в Усть-Катаве

Челябинск, 24 января. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял важное решение: будет построена новая школа в Усть-Катаве.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание по вопросам благоустройства, социальной инфраструктуры и реализации инвестпроектов. Глава региона принял решение, что на реконструкцию одной из школ в Усть-Катаве будут выделены средства.

«На данный объект имеется проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы стоимостью в 38 миллионов рублей», — сообщает глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков.

Школа является деревянной, сообщается на сайте губернатора Челябинской области. Здание снесут и на этом месте построят двухэтажную школу. Глава области поставил задачу: с первого сентября 2018 в комфортных и современных условиях должны учиться 160 школьников.