Челябинским перевозчикам запретили высаживать детей из транспорта в морозы

Челябинск, 24 января. Челябинским водителям и кондукторам общественного транспорта запретили высаживать несовершеннолетних пассажиров, у которых нет денег на оплату проезда, на улицу в мороз.

Родители звонят в управление транспорта с просьбой не допустить, чтобы школьников высаживали из автобусов, троллейбусов и трамваем на улицу в мороз, сообщает «UralPress.ru». По словам начальника управления транспорта Челябинска Романа Болотова, до наступлениях холодов были даны рекомендации руководителям муниципальных и частных транспортных предприятий провести инструктажи с водителями и кондукторами, чтобы не допустить таких ситуаций.