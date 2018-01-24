Единая транспортная карта начала работать в Златоусте и Миассе

Челябинск, 24 января. Жители Златоуста Челябинской области смогут своими транспортными картами оплатить проезд в общественном транспорте Миасса. Такая же возможность появилась и для жителей Миасса в Златоусте.

Жители Златоуста, у которых есть карты «Булат» и «Булат денежный», смогут оплатить проезд в общественном транспорте Миасса, а также миасцы смогут воспользоваться своей картой в транспорте Златоуста. Об этом сообщается на официальном сайте Златоустовского городского округа. Отмечается, что списание денежных средств будет происходить по действующим тарифам в каждом муниципалитете.

«Это первый шаг, пусть может быть и не такой большой, но это движение вперед в развитии агломерации», — отмечает заместитель главы Златоуста по инфраструктуре Дмитрий Брыкунов.

Стоит отметить, что это совместная инициатива двух муниципалитетов в рамках развития агломерации «Горный Урал».