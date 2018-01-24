Автобусные рейсы отменены в Челябинской области из-за морозов

Челябинск, 24 января. Челябинские автовокзалы отменили почти три десятка рейсов из-за аномальных морозов в регионе.

Отменены 28 рейсов в Казахстан, Златоуст, Магнитогорск, Курган и другие населенные пункты. Отмечается, что дизельное топливо может замерзнуть из-за низкой температуры воздуха, поэтому решили отменить рейсы.

«После 8–9 часов вечера потихоньку начнём выпускать на линию автобусы в горнозаводскую зону. Держим связь с водителями — у диспетчеров есть все мобильные номера», — приводит «74.ru» слова директора автовокзала «Центральный» Виталия Макайкина.

Пассажиры могут узнать информацию о рейсе по телефону (351) 778-62-42. По телефону диспетчерской управления дорог «Южный Урал» (351) 266-65-63 можно узнать о состоянии дорог, а также уточнить, где расположены сервисные центры и пункты оказания медицинской помощи.