Выборы-2018: челябинцы смогут обратиться к Путину с просьбами и пожеланиями

Челябинск, 24 января. В Челябинске сегодня стартует специальный проект «Открытый микрофон», в рамках которого все желающие жители Челябинской области смогут обратиться к президенту РФ Владимиру Путину со своими просьбами и пожеланиями.

Начиная со среды проект будет проводиться в челябинском предвыборном штабе действующего президента.

«Все обращения будут переданы доверенным лицам президента на Южном Урале и впоследствии доведены до Владимира Путина», — сообщили в избирательном штабе, предупредив, что для участия в проекте необходимо иметь при себе паспорт.

Запись обращений к действующему президенту, вероятнее всего, будет продолжаться, как отметили в челябинском штабе Путина, до окончания предвыборной кампании.

Напомним в конце декабря Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента России вновь на предстоящих в марте выборах в качестве самовыдвиженца.