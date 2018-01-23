Жителям Челябинской области предлагают записать видеобращения к Путину

Челябинск, 23 января. Проект «Открытый микрофон» запустили в Челябинской области, в рамках марафона местным жителям предлагают записать видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные пресс-службы регионального общественного штаба поддержки кандидата в президенты Путина, жителям области в рамках проекта «Открытый микрофон» предложили обозначить важные проблемы региона в видеообращениях. Официальное начало марафона запланировано на среду, 24 января.