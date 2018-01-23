Международный турнир по конному спорту пройдет в Челябинске

Челябинск, 23 января. Губернатор Челябинской области поручил создать комплекс для современного пятиборья на базе парка отдыха и спорта «Рифей».

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Борис Дубровский заявил о необходимости масштабной модернизации парка отдыха и спорта «Рифей» в течение ближайших двух лет, комплекс должен принять международный турнир по конному спорту, приуроченный к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году. Борис Дубровский подчеркнул: