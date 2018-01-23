Юные робототехники сразятся на фестивале в Челябинской области

Челябинск, 23 января. Конкурс «РобоФест-2018» состоится в конце февраля в Челябинске, заявки на участие в конкурсе подали команды из Челябинской и Свердловской областей.

Как сообщают в областном Доме юношеского технического творчества, на участие в конкурсе «РобоФест-2018» поступило 135 заявок от команд Челябинской и Свердловской областей. Фестиваль «РобоФест» состоится 26 января во Двореце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской.

Юные робототехники будут соревноваться в таких форматах как «Профи»и «Open». Первый формат предполагает, что команда узнает условия и задачи игры не площадке. В свою очередь, категория «Open» рассчитана на то, что выбор аппаратной платформы будет лежать на плечах участников. Директор ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» Владислав Халамов подчеркивает:

«На новый уровень соревнования выходят благодаря связке с промышленными предприятиями, которые реализуют совместные проекты с юными инженерами и активной работе с вузами, предоставляющими победителям соревнований льготные условия при поступлении».

Победители и призеры получат привилегии при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме этого, им будет предоставлен шанс принять участие в учебно-тренировочных сборах и представить Южный Урал на всероссийском фестивале, который пройдет в Москве.