Уроки в школах Челябинска отменены из-за сильных морозов

Челябинск, 23 января. В целом ряде населенных пунктов и городов Уральского федерального округа отменены занятия в школах из-за сильных морозов, воздействующих на Сибирь, Урал и Дальний Восток. Уроки отменены у учащихся с 1 по 9 классы.

Сегодня в центре Челябинска была зарегистрирована температура в минус 28 градусов Цельсия (а по ощущениям — ниже минус 30), причем в ближайшее время сколько-нибудь значительно потепления ожидать не стоит. При этом порывы ветра могут достигать скорости 9 метров в секунду. Ради безопасности детей власти Южного Урала приняли решение об отмене занятий, сообщает «ФедералПресс».

Взрослым жителям Урала также рекомендовано соблюдать осторожность в связи с низкими температурами. Как отмечает Ura.ru, автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а всем жителям рекомендовано строго контролировать использование электрических обогревательных приборов — в условиях морозов резко возрастает пожарная опасность.