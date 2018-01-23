18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Володин надеется на конструктивный диалог с новым спикером ПАСЕ
Общество
Уроки в школах Челябинска отменены из-за сильных морозов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уроки в школах Челябинска отменены из-за сильных морозов

    9:22  23 Января 2018
    170

    Уроки в школах Челябинска отменены из-за сильных морозов

    Челябинск, 23 января. В целом ряде населенных пунктов и городов Уральского федерального округа отменены занятия в школах из-за сильных морозов, воздействующих на Сибирь, Урал и Дальний Восток. Уроки отменены у учащихся с 1 по 9 классы.

    Сегодня в центре Челябинска была зарегистрирована температура в минус 28 градусов Цельсия (а по ощущениям — ниже минус 30), причем в ближайшее время сколько-нибудь значительно потепления ожидать не стоит. При этом порывы ветра могут достигать скорости 9 метров в секунду. Ради безопасности детей власти Южного Урала приняли решение об отмене занятий, сообщает «ФедералПресс».

    Уроки в школах Челябинска отменены из-за сильных морозов

    Взрослым жителям Урала также рекомендовано соблюдать осторожность в связи с низкими температурами. Как отмечает Ura.ru, автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а всем жителям рекомендовано строго контролировать использование электрических обогревательных приборов — в условиях морозов резко возрастает пожарная опасность.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе

      6:00 23 Января 2018 5683
      Читать
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией
      18:52
      Вчера

      Лавров назвал условия конституционной реформы и выборов в Сирии
      18:31
      Вчера

      Грузия не готова присоединиться к санкциям против РФ по предложению Порошенко

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3232

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19319

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38582

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4341

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38437
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      4532
      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      6:47   23 Января 2018
      560
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      520
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      249