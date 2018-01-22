Скрипач Московской филармонии исполнит для жителей Челябинской области музыку Шостаковича

Челябинск, 22 января. Скрипач Московской филармонии Иван Почекин, которого называют музыкантом XXI века, и оркестр «Классика» исполнят в Челябинске музыку Дмитрия Шостаковича.

Как сообщает пресс-служба Челябинской филармонии, концерт состоится 29 января в зале имени Сергея Прокофьева: скрипач Московской филармонии Иван Почекин под «аккомпанемент» челябинского оркестра под управлением дирижера Адика Абдурахманова исполнит композиции Симфония № 5 и Концерт для скрипки с оркестром № 1.

Концерт пройдет в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», которая направлена на возрождение концертной деятельности на всей территории страны и знакомство с выдающимися музыкантами Владимиром Федосеевом, Владимиром Спиваковым и Михаилом Плетневым.