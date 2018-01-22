Глава Южного Урала поручил выплатить фермерам субсидии на посевную до середины марта

Челябинск, 22 января. Основную часть погектарных субсидий выплатят фермерам Челябинской области до середины марта 2018 года по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Челябинской области на аппаратном совещании поручил выплатить основную часть погектарных субсидий фермерам до середины марта текущего года. В рамках совещания было отмечено, что на данный момент агропромышленный комплекс демонстрирует стабильный рост производства: индекс сельскохозяйственного производства составил 102,5 процентов, растениеводство выросло на 5 процентов, животноводство — на 1,2, производство яиц — на 5 процентов.

«В 2017 году произведено мяса всех видов на 1000 тонн больше к уровню, на 100 тонн больше молока. В целом агропромышленный комплекс региона последние шесть лет показывает постоянный рост», — отметил вице-губернатор Сергей Сушков.

Президент РФ Владимир Путин в рамках Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что фермерство относится к малому и среднему бизнесу и заслуживает поддержки от государства.