Губернатор Челябинской области назначил нового главу министерства здравоохранения

Челябинск, 22 января. Министр здравоохранения Челябинской области покинул должность по собственному желанию, губернатор назначил нового главу ведомства.

Сергей Приколотин, ранее занимающий должность заместителя руководителя ведомства, назначен на должность министра здравоохранения с понедельника, 22 января.

Ранее возглавлявший министерство Сергей Кремлев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Борис Дубровский подписал заявление об уходе, сообщает пресс-служба правительства.

Перестановки в правительстве Челябинской области продолжаются. Ранее Борис Дубровский принял отставку Ирины Гладковой по собственному желанию и постановил уволить министра экологии с государственной службы, назначив временного руководителя ведомства в лице Яны Куприковой.